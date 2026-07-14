سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مزید 4 دہشتگرد جہنم واصل، آپریشن شعبان میں ہلاکتیں 83 ہو گئیں

سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مزید 4 دہشت گرد مارے گئے، جس کے بعد آپریشن شعبان میں ہلاکتوں کی تعداد 83 ہو گئی ہے۔
پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کی جانب سے بلوچستان میں مشترکہ آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز خوارجی دہشتگردوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہیں۔
بلوچستان
آپریشن شعبان میں اہم کامیابیاں
سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری
بلوچستان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری ہے جس کے دوران زمینی اور فضائی کارروائیوں میں خوارجیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔
📊
83 ہلاکتیں
آپریشن شعبان مجموعی
🎖️
مشترکہ ٹیم
فوج، ایف سی، پولیس
🎯
فتنۃ الخوارج
ٹارگٹڈ دہشتگرد گروہ
⚡
زمینی و فضائی
مؤثر فوجی کارروائیاں
⚰️
121 ہلاک
مجموعی خوارجی ہلاکتیں
📅
5 جولائی
آغاز انٹیلی جنس آپریشنز
🛡️
مکمل خاتمہ
عزم اور ہدف
express.pk
ایکسپریس نیوز انٹرایکٹو انفارمیشن سسٹم
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خوارجی دہشتگردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حالیہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 دہشتگردوں کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والے دہشتگردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 121 خوارجی دہشتگرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں آخری دہشتگرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رکھا جائے گا۔