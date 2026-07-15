پاک فوج کا دیگر فورسز کے ہمراہ "آپریشن شعبان" جاری، مزید 3 دہشتگرد ہلاک

سیکیورٹی فورسزکی موثرکارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشتگردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
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پاک فوج ،ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ "آپریشن شعبان" جاری ہے جس میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک کردیے گئے۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سیکیورٹی فورسزکی فتنہ الخوارج کیخلاف علاقے میں موثرکارروائیاں جاری ہیں، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جارہا ہے۔

سیکیورٹی فورسزکی موثرکارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشتگردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے، سیکیورٹی فورسزکی موثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشتگرد وں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کوکامیابی سے نشانہ بنایا گیا، آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشتگردوں کی مجموعی تعداد 88 ہوگئی ہے۔

پانچ جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور 126 خارجی دہشتگرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، آخری دہشتگرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔

 
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