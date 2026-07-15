پاکستانی اداکارہ عریشہ رضی خان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی خوشخبری انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مداحوں کو دی۔
پاکستان کی مشہور اور باصلاحیت ٹیلی ویژن اداکارہ عریشہ رضی خان نے انسٹاگرام پر خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ 12 جولائی 2026 کو ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور ان کا نام عمائرہ انصاری رکھا گیا ہے۔
اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’’ہماری ننھی شہزادی آگئی ہے، دنیا میں خوش آمدید عمائرہ انصاری، عبدالدیان اب بڑے بھائی بن گئے ہیں۔‘‘ عریشہ کی اس خوشخبری پر مداحوں، ساتھی فنکاروں اور شوبز شخصیات نے انہیں مبارکباد دی۔
یاد رہے کہ عریشہ نے عبداللہ فرخ سے 2024 میں شادی کی تھی، جبکہ ان کا نکاح 2022 میں ہوا تھا۔ دونوں کے ہاں پہلے بیٹے عبدالدیان کی پیدائش مارچ 2025 میں ہوئی تھی۔