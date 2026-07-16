سعودیہ سے6.7 ارب ڈالر کے رعایتی آئل فنانسنگ پیکیج کی درخواست

پاکستان نے 15 سالہ مدت، ایک فیصد شرح سود اور 5 سالہ رعایتی سہولت مانگ لی

شہباز رانا July 16, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی بلند قیمتوں کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب سے 6.7 ارب ڈالر کے رعایتی آئل فنانسنگ پیکیج کی درخواست کر دی.

وزارتِ اقتصادی امور کی ترجمان نے ایکسپریس ٹریبیون سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ سعودی عرب سے موخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی سے متعلق سہولت دونوں ممالک کے درمیان زیرِ غور ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب سے 15 سالہ مدت کے لیے ایک فیصد شرحِ سود پر 6.7 ارب ڈالر کی آئل فنانسنگ سہولت مانگی ہے۔ اس حوالے سے وزارتی سطح پر مذاکرات بھی ہو چکے ہیں۔

پاکستان نے قرض کی ادائیگی سے قبل 5سالہ رعایتی مدت (گریس پیریڈ) اور مجموعی طور پر 15 سال میں قرض کی واپسی کی تجویز دی ہے۔وزارتِ اقتصادی امور کی ترجمان نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں حکومتوں کے درمیان غور جاری ہے۔

انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ آیا پاکستان نے سعودی فنڈ برائے ترقی (SFD) سے ایک فیصد شرحِ سود پر 15 سالہ آئل فنانسنگ سہولت کی باضابطہ درخواست کی ہے۔

سعودی عرب 2019 سے پاکستان کو ایک سالہ موخر ادائیگی پر تیل فراہم کرتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آخری معاہدہ فروری 2025 میں ہوا تھا، جس کی مدت اپریل 2025 میں ختم ہوگئی۔

اس سے قبل سعودی فنڈ برائے ترقی اور وزارتِ اقتصادی امور کے اس وقت کے سیکریٹری کے درمیان 1.2 ارب ڈالر کے تیل کی درآمدی فنانسنگ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔

وزارت کے حکام کے مطابق پاک سعودی اسٹریٹجک شراکت داری سے قبل طے پانے والی اس سہولت پر شرحِ سود 6 فیصد تھی۔

2019 سے اب تک سعودی فنڈ برائے ترقی پاکستان کو تیل کی درآمد کے لیے مجموعی طور پر تقریباً 6.7 ارب ڈالر کی مالی معاونت فراہم کر چکا ہے۔حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان آئندہ چند برسوں میں واجب الادا بیرونی قرضوں، خصوصاً چین سے حاصل کردہ توانائی منصوبوں کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ کم کرنے کے مختلف آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ اگر ان قرضوں کی ادائیگی کا قابلِ عمل حل نکل آیا تو ستمبر اگلے سال موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کے خاتمے کے بعد کسی نئے پروگرام کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے جولائی تا مئی عرصے کے دوران پاکستان نے 14 ارب ڈالر مالیت کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کیں۔

مائع قدرتی گیس (LNG) کی درآمدات میں 1.2 ارب ڈالر کی کمی کے باعث مجموعی درآمدات تقریباً گزشتہ سال کی سطح پر رہیں۔

چین کے بعد سعودی عرب پاکستان کا بڑا دوطرفہ مالی معاون بن کر ابھرا ہے۔ حال ہی میں سعودی فنڈ برائے ترقی نے متحدہ عرب امارات کو قرض کی ادائیگی میں معاونت کے لیے پاکستان کو 3 ارب ڈالر کا قلیل مدتی ڈپازٹ بھی فراہم کیا۔

اتوار کو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔

سعودی عرب آئی ایم ایف کو بھی پاکستان میں اپنے نقد ڈپازٹس برقرار رکھنے کی یقین دہانیاں کراتا رہا ہے۔ رواں سال جولائی کے آغاز تک سعودی عرب کے پاکستان میں مجموعی نقد ڈپازٹس 8 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔

آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے حالیہ 1.3 ارب ڈالر قرض کی منظوری کے بعد جاری بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی حکام اپنے دوطرفہ اور کثیرالجہتی شراکت داروں، خصوصاً چین اور سعودی عرب کی مسلسل مالی معاونت اور اعتماد کو سراہتے ہیں۔

گزشتہ مالی سال کے دوران سعودی عرب بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلاتِ زر کا سب سے بڑا ذریعہ رہا، جہاں سے 9.8 ارب ڈالر وطن بھیجے گئے، جو پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی ترسیلاتِ زر کا 24 فیصد بنتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایس آئی ایف سی کے تحت دو روزہ پاک چین فارما کانفرنس 17 جولائی سے اسلام آباد میں شروع ہوگی

Express News

چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس آسان اسکیم کا مسودہ جاری

Express News

کراچی؛ ملک کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ کل بند رکھنے کا اعلان

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت آج مزید کم ہو گئی

Express News

ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کا امکان

Express News

سونا سستا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو