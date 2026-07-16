ماڈل ہما سلیم کا مشہور کرکٹر پر ہراساں کرنے کا سنگین الزام

ماڈل نے دعویٰ کیا کہ وہ مناسب وقت پر اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ اس معاملے کی مزید تفصیلات اور شواہد سامنے لائیں گی

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

پاکستانی ماڈل ہما سلیم نے سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم کرکٹر کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور جلد ہی قانونی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔

معروف ماڈل ہما سلیم نے سوشل میڈیا پیلٹ فارم انسٹاگرام پر لگائی اسٹوری میں دعویٰ کیا کہ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہراسانی، دھمکیوں اور ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں۔

انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے لکھا کہ وہ گزشتہ دو ماہ سے مذکورہ شخص سے رابطے میں نہیں ہیں، تاہم اس کے باوجود انہیں اور ان کے قریبی افراد کو مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔

ماڈل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ مناسب وقت پر اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ اس معاملے کی مزید تفصیلات اور شواہد سامنے لائیں گی۔

واضح رہے کہ ہما سلیم نے اپنی پوسٹ میں متعلقہ کرکٹر کا نام ظاہر نہیں کیا ہے اور تاحال ان الزامات کے حوالے سے کسی کرکٹر یا ان کے نمائندے کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل بھی سامنے نہیں آیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

دلجیت دوسانجھ نے فلم ’ستلج‘ کے لیے صرف ایک روپے معاوضہ کیوں لیا؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

مفتی قوی نے بڑا انکشاف کر دیا

Express News

ماڈل ہما سلیم کا مشہور کرکٹر پر ہراساں کرنے کا سنگین الزام

Express News

سجل علی کا نیا بولڈ انداز سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

حقیقی ’پھنسکھ وانگڑو‘ کی بھوک ہڑتال، تھری ایڈیٹس کے اداکار کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

’منت‘ کی تزئین و آرائش کے معاملے میں شاہ رخ خان کو بڑی قانونی کامیابی حاصل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو