وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہزار 800 سے متجاوز، مزید بڑھنے کا خدشہ

تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وینزویلا میں آنے والے زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 4,890 ہو گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق امدادی ٹیمیں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ایمرجنسی اور ریسکیو ٹیمیں پھنسے ہوئے افراد تک پہنچنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ تاہم انفراسٹرکچر اور سڑکوں کی بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔
حکام ہزاروں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں اور اپنے گھر کھونے والے خاندانوں کے لیے عارضی پناہ گاہیں قائم کر چکے ہیں۔
دریں اثنا، امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے متعدد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے امداد پہنچ رہی ہے۔
زلزلے حالیہ برسوں میں وینزویلا میں آنے والی سب سے شدید قدرتی آفات میں سے ہیں جس سے جانی نقصان اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔