تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھل گئے، دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں کے لیے الرٹ جاری

دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں بالخصوص لیہ، بھکر اور میانوالی کے علاقوں میں تیز بہاؤ متوقع ہے

ویب ڈیسک July 17, 2026
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صوابی:

تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کو کھول دیا گیا جس کے باعث دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔

این ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں سیاحتی سرگرمیوں سے گریز کریں، تیز بہاؤ کے دوران آبی گزرگاہوں سے دور رہیں۔

دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں بالخصوص لیہ، بھکر اور میانوالی کے علاقوں میں تیز بہاؤ متوقع ہے۔

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بالائی علاقوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے نتیجے میں تیزی سے پگھلتے گلیشئرز اور بارشوں کے باعث دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔

این ڈی ایم اے ممکنہ خطرات کی پیشگی تشخیص اور متعلقہ اداروں اور عوام کو ضروری معلومات کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے۔
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