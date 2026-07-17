کراچی: تاجر کی پولیس کے 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز  کیخلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کراچی کے تاجر کی پولیس کے 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز  کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی

کورٹ رپورٹر July 17, 2026
facebook whatsup

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی کے تاجر کی پولیس کے 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز  کیخلاف درخواست پر چیف سیکریٹری سندھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کردیے۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کراچی کے تاجر کی پولیس کے 3 ڈی آئی جیز اور 3 ایس ایس پیز  کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار محمد نعمان کے وکیل احمد علی گبول ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ کراچی 3 ڈی آئی جیز کے نام پر مجھ سے 36 کروڑ سے زائد بھتہ وصول کیا گیا ہے۔ واجد شیخ نامی شخص پولیس کے نام پر درخواستگزار کو بلیک میل کرتا ہے۔ ہر  ہفتے مجھے سے 70 سے 80 لاکھ بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ استدعا ہے کہ  ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کیخلاف مقدمہ درج کی جائے۔

آئی جی سندھ کو بھتہ وصول کرنے والے افسران کیخلاف انکوائری کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار اور اہلخانہ کو بھتہ لینے والوں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔

عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 اگست تک جواب طلب کرلیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر درخواستگزار کیخلاف سندھ بھر میں کہیں مقدمہ درج ہے تو پیش کریں۔

درخواست  میں ڈی آئی جی اظفر مہیسر، ڈی آئی جی اسد رضا اور عرفان بہادر، ایس ایس پیز خالد مصطفیٰ کورائی، مرتضیٰ تبسم اور زبیر شیخ و دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو