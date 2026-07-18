مالی سال 2026 کے اختتام پر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ  139 ملین ڈالرز پر پہنچ گیا

اسٹیٹ بینک کے اعداد وشمارکے مطابق جون 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ 649 ملین ڈالر خسارے میں چلاگیا

عثمان حنیف July 18, 2026
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مالی سال 2026 کے اختتام پر پاکستان کاکرنٹ اکاؤنٹ 139 ملین ڈالر خسارے میں رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال 2025 میں 1۔838 ارب ڈالر کا سرپلس ریکارڈ کیاگیا تھا۔

اسٹیٹ بینک کے اعداد وشمارکے مطابق جون 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ 649 ملین ڈالر خسارے میں چلاگیا،جبکہ مئی 2026 میں 500 ملین ڈالر اور جون 2025 میں 220 ملین ڈالر کا سرپلس ریکارڈکیاگیا تھا۔

ماہرین کے مطابق مالی سال 2026 میں درآمدات میں 19۔5 فیصد سالانہ اضافہ جبکہ مجموعی برآمدات میں صرف 8 فیصد اضافہ ہوا، جس کے باعث بیرونی کھاتوں پر دباؤ بڑھااور سال کے اختتام پر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس خسارے میں تبدیل ہوگیا۔

رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 کے دوران اشیااور خدمات کی مجموعی تجارت کاخسارہ بڑھ کر 35۔514 ارب ڈالر تک پہنچ گیا،جوگزشتہ مالی سال میں 29۔639 ارب ڈالر تھا۔ اشیائے تجارت کی برآمدات کم ہوکر 30۔843 ارب ڈالررہ گئیں، جبکہ درآمدات بڑھ کر 64۔466 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جس سے تجارتی خسارہ 33۔623 ارب ڈالر ہوگیا۔

دوسری جانب خدمات کی برآمدات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی،جو بڑھ کر 10۔04 ارب ڈالر رہیں، جبکہ خدمات کی درآمدات 11۔93 ارب ڈالر رہیں۔ اس طرح خدمات کاخسارہ کم ہو کر 1۔89 ارب ڈالر پر آگیا۔مالی سال 2026 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلاتِ زر نے بیرونی شعبے کوسہارادیا۔ ترسیلاتِ زر 8۔6 فیصد اضافے کے ساتھ ریکارڈ 41۔585 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔

جون 2026 میں ترسیلاتِ زر 3۔475 ارب ڈالر رہیں،جو مئی کے مقابلے میں کم لیکن گزشتہ سال جون سے زیادہ تھیں۔پرائمری انکم اکاؤنٹ، جس میں منافع اورسودکی ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں، خسارہ معمولی کم ہو کر 8۔438 ارب ڈالر رہ گیا،جبکہ ایک سال قبل یہ 8۔838 ارب ڈالر تھا۔جون 2026 کے دوران اشیاکی درآمدات 6۔147 ارب ڈالر جبکہ برآمدات 2۔595 ارب ڈالر رہیں۔

خدمات کی برآمدات 956 ملین ڈالر اور درآمدات 931 ملین ڈالر رہیں،جس سے خدمات کے شعبے میں معمولی سرپلس حاصل ہوا،مالی سال 2026 میں مالیاتی کھاتے (فنانشل اکاؤنٹ) میں بھی 1۔21 ارب ڈالرکاخسارہ ریکارڈکیاگیا،جبکہ گزشتہ سال اس میں 1۔58 ارب ڈالرکاسرپلس تھا۔

 جون 2026 کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے مجموعی زرمبادلہ  ذخائر بڑھ کر 19۔689 ارب ڈالر ہوگئے، جو ایک سال قبل 15۔836 ارب ڈالر تھے۔ماہرین کاکہناہے کہ مالی سال 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ کامعمولی خسارہ بظاہر متوازن دکھائی دیتاہے، تاہم درآمدات میں مسلسل اضافے، برآمدات کی کمزورکارکردگی اور ایف ڈی آئی میں نمایاں کمی نے بیرونی شعبے کے بنیادی مسائل کومزید نمایاں کردیاہے۔

 
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