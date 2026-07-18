’مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا‘، نادیہ خان کا ناقدین کو دوٹوک جواب

انہوں نے مزید تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ کہانی میں کئی خامیاں موجود ہیں۔

ویب ڈیسک July 18, 2026
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اداکارہ نادیہ خان نے ناقدین کو دوٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اب تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ٹی وی پروگرام ’کیا ڈراما ہے‘ میں گفتگو کرتے ہوئے نادیہ خان نے کہا کہ ’’پہلے وائرل ہونا مجھے پریشان کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا، لوگ جو چاہیں کہیں، اب تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔‘‘

نادیہ خان نے اسی دوران ڈراما ’زنجیریں‘ پر مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’کہانی میں کئی خامیاں موجود ہیں، مرکزی کردار ’سربلند‘ کا ’بانو‘ کو تلاش نہ کرنا اور دیگر کرداروں سے لاتعلق رہنا کہانی کو غیر منطقی بناتا ہے۔‘‘

انہوں نے مزید کہا کہ ’’ایک اہم منظر میں سجل علی نے بہترین اداکاری کی، تاہم سربلند کا کردار نبھانے والے اداکار کے تاثرات کمزور رہے، جس کی وجہ سے منظر اپنا اثر کھو بیٹھا۔‘‘

واضح رہے کہ نادیہ خان نے ایک نئے ڈرامے ’زنجیریں‘ پر کچھ روز قبل تنقید کی تھی جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں تھیں۔ ساتھ ہی لالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے ان پر تنقید بھی کی تھی اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔
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