احمد پور شرقیہ اور اوچ شریف میں پیٹرول کی شدید قلت، پیٹرول پمپس بند

شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مختلف علاقوں میں دھکے کھا رہے ہیں

ویب ڈیسک July 18, 2026
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احمد پور شرقیہ:

پیٹرول کے شدید بحران نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا شہر کے تمام پیٹرول پمپس بند ہونے سے گاڑیوں کے مالکان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اوچ شریف میں بھی تمام پیٹرول پمپس بند ہیں جبکہ پیٹرول نایاب ہو چکا ہے۔

پمپ مالکان کے مطابق ان کے پاس پیٹرول کا اسٹاک مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور آئل کمپنیوں کی جانب سے نیا اسٹاک فراہم نہیں کیا جا رہا جس کے باعث فروخت معطل کرنا پڑی۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پیٹرول کے حصول کے لیے مختلف علاقوں میں دھکے کھا رہے ہیں لیکن کہیں بھی ایندھن دستیاب نہیں۔ متعدد گاڑیوں کا پیٹرول ختم ہونے سے لوگوں کو روزمرہ کے معمولات انجام دینے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔

متاثرہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکام فوری طور پر پیٹرول کی ترسیل یقینی بنائیں تاکہ جاری بحران پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے۔
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