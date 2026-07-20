گرین پاکستان انیشیٹو کی معاونت سے بنجر زمینیں آباد، زرعی پیداوار اور روزگار میں نمایاں اضافہ

دو سال قبل ملنے والی مکمل بنجر زمین کا 80 فیصد رقبہ آباد کیا جا چکا ہے، محنت کش نوجوان فارم کے مالک عاصم اعوان

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

گرین پاکستان انیشیٹو کے تعاون سے بنجر زمینوں کو قابلِ کاشت بنانے، کسانوں کی رہنمائی اور زرعی ترقی کے عمل کو فروغ مل رہا ہے۔

محنت کش نوجوان فارم کے مالک عاصم اعوان کے مطابق دو سال قبل ملنے والی مکمل بنجر زمین کا 80 فیصد رقبہ آباد کیا جا چکا ہے جہاں گندم، چنا اور کینولا کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس بنجر زمین کی پیداوار پاکستان کی منڈیوں تک پہنچے گی، جس سے آج کی درآمدات کل برآمدات میں بدلیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 100 ملازمین نہیں بلکہ 100 خاندان ہیں جو اس منصوبے سے وابستہ ہیں، فصل کے دوران تقریباً 700 سے 800 مزدوروں کو روزگار ملتا ہے جس سے روزگار بڑھا ہے اور لوگ خوشحال ہو رہے ہیں۔

عاصم اعوان نے کہا کہ جب سے جی پی آئی نے ہمیں زمین فراہم کی، اس کے بعدسے ان کی ٹیمیں مسلسل ہماری رہنمائی اور معاونت کر رہی ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے فصلوں، بیجوں اور دنیا میں آنے والی نئی زرعی معلومات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

محنت کش نوجوان فارم کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ صرف انفرادی کامیابی نہیں بلکہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور حکومت کے اس اقدام سے مستقبل میں ملک میں کوئی زمین بنجر نہیں رہے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ طالبہ کو راہ چلتے غیر اخلاقی حرکات کرکے ہراساں کرنے میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس؛ ملزم کی شناخت ہوگئی، جسمانی ریمانڈ منظور

Express News

لاہور ہائیکورٹ: غیر ملکی خواتین زیادتی کیس میں رضا ڈار کے شریک ملزم کی بازیابی کی درخواست نمٹادی گئی

Express News

پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ، بیرسٹر علی ظفر کا اختلاف

Express News

کے ٹو ایئر ویز طیارہ حادثہ: بلیک باکس اور انجنز کی تلاش کیلئے غیر ملکی ماہرین سے مدد پر غور

Express News

وفاقی حکومت کا کفایت شعاری پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو