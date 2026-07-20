پی ٹی آئی کا نورین خان کے متنازع بیان اور علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ سے لاتعلقی کا اعلان

علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ خوش آئند ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد سیاسی قیادت کرے گی، پی ٹی آئی رہنما

اسامہ اقبال July 20, 2026
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(فوٹو: فائل)

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے عمران خان کی بہن نورین خان کے متنازع بیان اور علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ سے لاتعلقی کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کو پی ٹی آئی کے ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت نے علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ اور نورین نیازی کا متنازعہ بیان کے اقدام کو ذاتی قرار دے دیا ہے۔

تحریک انصاف کے اہم ذمہ داران نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا بیان ان کا ذاتی ہے اور پارٹی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا جبکہ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ خوش آئند ہے تاہم لوگوں سے ان کا براہ راست رابطہ ان کا ذاتی عمل ہے۔

پارٹی زرائع نے کہا کہ احتجاج کیلئے لوگوں کو ایسے ہی نکلنا ہو گا تاہم اس کا حتمی فیصلہ پارٹی کرے گی جس پر مشاورت ہورہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے واضح کیا کہ سیاسی فیصلے سیاسی قیادت ہی کرے گی، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے اقدامات ذاتی حیثیت میں ہیں جبکہ ہم پارٹی فیصلوں میں فیملی سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔

واضح رہے کہ عمران خان کی بہن نورین خان نے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے معرکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع بیان دیا تھا جس پر این سی سی آئی اے نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے جبکہ علیمہ خان نے خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں وزیراعلیٰ کے ہمراہ ریلیاں نکال کر عوام سے خطابات کیے ہیں۔
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