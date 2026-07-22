آج اور کل خیبرپختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ

تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی گرنے سے کمزور ڈھانچوں، سولر پینلز، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے

ویب ڈیسک July 22, 2026
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محکمہ موسمیات خیبرپختونخوا نے آج سے جمعرات تک موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، تودے گرنے اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان اور صوابی کے نشیبی علاقوں میں زیرِ آب آنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی گرنے سے کمزور ڈھانچوں، سولر پینلز، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر بالائی و زیریں، سوات، شانگلہ، بونیر، مالاکنڈ، کوہستان بالائی و زیریں، کولائی پالس، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، باجوڑ، مہمند، مردان، صوابی، نوشہرہ، چارسدہ، پشاور، خیبر، کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم اور اورکزئی میں اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ لکی مروت، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی اکثر مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ اس دوران کہیں کہیں موسلا دھار اور شدید موسلا دھار بارش، نیز بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چترال میں 28، ڈیرہ اسماعیل خان میں 35، پشاور میں 28، دیر میں 30، مالم جبہ میں 20 اور کالام میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں 64، چراٹ میں 55، کالام میں 35 اور ڈیرہ اسماعیل خان و تخت بھائی میں 18 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔

دیرلویر :دیر میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری  

دوسری جانب دیرلویر  میں شدید بارشوں سے ندی نالیوں میں طغیانی آگئی ہے جب کہ  شدید بارشوں سے دریائے پنچکوڑہ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔

ضلعی انتظامیہ نے مون سون بارشوں  میں ممکنہ سیلاب کے پیشِ نظر کنڑول روم بھی قائم کیا ہے، ریسکیو1122  دریائے پنچکوڑہ کے کنارے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کئے ہیں۔
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