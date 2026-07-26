ایل ایل بی 4 سالہ کورس گائیڈ لائن کے حوالے سے لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ، ایچ ای سی کا اہم بیان

کسی قسم کی درست اور مستند معلومات کے لئے ایچ ای سی کی ویب سائیٹ اور مصدقہ سوشل میڈیا ویب سائٹس سے رجوع کریں

ویب ڈیسک July 26, 2026
facebook whatsup

ایل ایل بی 4 سالہ کورس گائیڈ لائن کے حوالے سے لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایچ ای سی کا اہم بیان سامنے آگیا۔

ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے ایل ایل بی چارسالہ کورس گائیڈ لائن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے لیٹر کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے نہیں جاری کیا گیا۔

 

ایچ ای سی کی جانب سے جاری وضاحتی بیان میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ یہ لیٹر جعلی ہے، کمیشن طالب علموں، جامعات اور عوام کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس جعلی خط پر اعتبار نہ کریں اور اس خط کو نہ پھیلائیں۔

بیان کے مطابق کسی قسم کی درست اور مستند معلومات کے لئے ایچ ای سی کی ویب سائیٹ اور مصدقہ سوشل میڈیا ویب سائٹس سے رجوع کریں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو