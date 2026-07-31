محسن نقوی کا بیان انکی ذاتی رائے ہے نئے صوبوں کا فیصلہ ہمیں نہیں عوام کو کرنا ہے، احمد شریف چوہدری

گڈ گورننس ملکی استحکام و سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے، آبادی بڑھ گئی اور صوبے وہیں ہیں تو گڈ گورننس کیلیے سوچنا ہوگا

ویب ڈیسک July 31, 2026
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اسلام آباد:

ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا ہے کہ نئے صوبوں سے متعلق محسن نقوی کا بیان انکی ذاتی رائے ہے، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہمیں نہیں عوام کو کرنا ہے۔

دوران پریس کانفرنس صحافی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ بنانے کے بیان سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ محسن نقوی کی ذاتی رائے ہے میں اس پر رائے زنی نہیں کرنا چاہتا تاہم پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ گڈ گورننس پاکستان کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے۔

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انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات موجود ہیں جس پر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہورہا؟ ایک پوائنٹ یہاں ڈسکس کرلیا، بقیہ 13 نکات بھی تو ہیں جن میں نارکوٹکس، اسمگلنگ، افغان مہاجرین ہیں، مدارس کی رجسٹریشن ہے اور دیگر نکات ہیں، یہ سب گڈ گورننس پر منحصر ہے اسے بہتر کیے بغیر مسائل حل نہیں ہوسکتے۔

میجر جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ جب آبادی 6 کروڑ تھی تو صوبے چار تھے، اب 24 کروڑ ہے تب بھی صوبے چار ہیں، آبادی بڑھ گئی اور صوبے وہیں کے وہیں ہیں آگے کیسے چلنا ہے تو گڈ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا،سیاست دانوں سمیت تمام جماعتوں کی خواہش ہے کہ مسائل حل ہوں مگر نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہمیں نہیں عوام کو کرنا ہے عوام اگر گورننس سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ورنہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔
 
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