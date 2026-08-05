دالبندین؛ سیکیورٹی فورسز کی اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی، 4 کروڑ مالیت کا سامان ضبط

مذکورہ اسمگلنگ نیٹ ورک ریاست مخالف عناصر کو مالی وسائل، رسد اور دیگر سہولیات فراہم کرنے میں بھی ملوث تھا

ویب ڈیسک August 05, 2026
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کوئٹہ:

جنوبی بلوچستان کے شہر دالبندین میں سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی معیشت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منظم اسمگلنگ نیٹ ورک کو نشانہ بنایا اور کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا۔

ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا۔

ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مذکورہ اسمگلنگ نیٹ ورک ریاست مخالف عناصر کو مالی وسائل، رسد اور دیگر سہولیات فراہم کرنے میں بھی ملوث تھا۔

حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی صرف اسمگلنگ کے خاتمے تک محدود نہیں بلکہ غیر قانونی معیشت اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن اقدام ہے، جس کا مقصد امن و امان کو مستحکم کرنا اور غیر قانونی سرگرمیوں کی مالی معاونت روکنا ہے۔

کارروائی کی تکمیل کے بعد ضبط شدہ سامان کسٹم حکام کی موجودگی میں ضابطہ کار کے مطابق تلف کر دیا گیا۔
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