ٹرمپ ٹرمپ کا شور ہے!

ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا نام ہے جسے سُن کر آپ کے ذہن میں کسی بھی ’عجیب و غریب‘ شہ کا خیال آسکتا ہے، اور یقین کیجئے یہ محض آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اگر آپ دنیا بھر کے میڈیا، سوشل میڈیا اور احتجاجی طریقوں کا جائزہ لیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ صدر منتخب ہونے سے لے کر حلف اٹھانے تک جہاں امریکہ سمیت دنیا بھر کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے نئے نئے طریقے متعارف کرائے وہیں میڈیا نے بھی دلچسپ اور طنزیہ کارٹون کی اشاعت کے ذریعے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی۔

دکاندار سے لیکر اداکار تک سب ہی ٹرمپ سے بیزار نظر آتے ہیں، کبھی کوئی جوتے کے ڈیزائن میں ٹرمپ کے ہئیر اسٹائل کی مماثلت دریافت کرلیتا ہے تو کوئی ٹرمپ کی حلیہ سے ملتے جلتے ڈسٹ بن متعارف کرادیتا ہے۔ غرض جس کا جو اور جیسا دل چاہ رہا ہے ٹرمپ کیلئے اپنے جذبات کا اظہار فرما رہا ہے اور اِس کی بنیادی وجہ ٹرمپ کی شدت پسند طبعیت اور متعصابانہ پالیسی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ روز ہی کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی شدت پسندی کو پسند فرماتے ہیں تو کبھی اسی شدت پسندی کے رویے پر عمل پیرا ہوکر مسلمان ممالک کیلئے ویزہ پر پابندی لگادیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ صحافیوں کو دنیا کا سب سے بے ایمان طبقہ قرار دیدیا، پھر نتیجتاً صحافیوں نے بھی آئینہ دکھلا دیا۔

ایسے ہی ٹرمپ مخالف احتجاج کی دلچسپ خبروں اور تصاویر کا مختصر جائزہ بلاگ میں پیش نظر ہے۔

کسی دل جلے نے ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ عقاب کی تصویر لگادی، جس نے سوشل میڈیا پر خوب مقبولیت سمیٹی۔

معروف برانڈ گوچی نے جب خواتین کے نئے جوتے متعارف کرائے تو ناقدین نے اسے ٹرمپ کے ہئیر اسٹائل سے مشابہہ قرار دیدیا۔

پڑوسی ملک چین دو ہاتھ آگے نکلا اور چین میں ٹرمپ ٹوائلٹ پیپر نے خوب پذیرائی حاصل کی۔

جب یہی سب کچھ ہورہا تھا تو مارکیٹ میں ٹرمپ بن نامی کچرے دان بھی آگئے۔

جب دنیا احتجاج میں مصروف تھی تو سائنسدان بھی ایک قسم کے پروانوں پر تحقیق میں مصروف تھے انہوں نے جو اس نسل میں سفیدی مائل پیلے پروں والے کیڑے کو دیکھا تو اس کا نام ’’نیو پالپا ڈونلڈ ٹرمپی‘‘ رکھ دیا۔

خیر اگر عقلمند ہوتے تو ٹرمپ پھر بھی سنبھل جاتے لیکن انہوں نے ان سب کو درست ثابت کرنے کیلئے عملاً اقدام اٹھائے اور میکسیکو بارڈر پر دیوار کی تعمیر سمیت 7 مسلمان ممالک کیلئے ویزا پابندی کے حکم نامے پر بھی دستظ کر دئیے۔ اِن 7 مسلمان ممالک میں ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن شامل ہیں۔ اِس حکم نامے پر دستخط ہونا تھا کہ ایک بار پھر ٹرمپ کیخلاف احتجاج شروع ہوگیا اور میں اسٹریم میڈیا سمیت سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ چھا گیا۔

ببیلجئیم کی ایک ویب سائٹ پر شائع کارٹون کے مطابق ٹرمپ کی پالیسز کو امریکہ کا حریف قرار دیا۔

یونان کی نیوز ویب سائٹ کیلی کارٹون نے مجسمہ آزادی کی ایک اثر انگیز تصویر شائع کی۔

مائنو پالیز اسٹار ٹریبوین میں شائع ایک شاندار کارٹون

یہی نہیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں اور پناہ گزینوں کے امریکہ داخلے میں پابندی عائد کی تو ٹوئٹر پر ٹرمپ پالیسز سے متاثرہ امریکی عوام میں ٹرمپ مخالف ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے۔ ان میں سے چند ٹوئٹس یہ بھی ہیں۔

that we even need to fight for this says a lot about the state of our country @hankgreen #NoBanNoWall #MuslimBan #Muslimswelcome pic.twitter.com/hdOPRQGBNA

امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو مسترد کردیا۔

.@hankgreen The #MuslimBan goes against everything we stand for in America

To the rest of the world- I'm so sorry. We do not stand for this. pic.twitter.com/u5gfnxUuIc

— JENN² 🏳️‍🌈 (@TheKeyThief) January 29, 2017