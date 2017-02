شہزادہ چارلس نے راحت فتح علی کو ’’برٹش ایشین ٹرسٹ‘‘ کا سفیر مقرر کردیا

لندن: برطانوی شہزادہ چارلس نے گلوکار راحت فتح علی خان کو برٹش ایشین ٹرسٹ کا سفیر برائے ’’چیریٹی‘‘ مقرر کردیا۔

برٹش ایشین ٹرسٹ کی جانب سے چوتھے سالانہ عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں شہزادہ چارلس نے بھی شرکت کی جب کہ راحت فتح علی نے مرحوم استاد نصرت فتح علی خان کے گیت’’تیرے بن نہیں لگدا دل‘‘ پر شاندار پرفارمنس سے تقریب کو چار چاند لگا دیئے۔

Thank you @britishasiantst for the #honour of becoming your #ambassador

And meeting #HRHPrinceCharles was overwhelming @NaughtyBoyMusic pic.twitter.com/XQbkoob4ih

— Rahat Fateh Ali Khan (@RFAKWorld) February 4, 2017