امریکی شہریوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار جج اور عدالتی نظام ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر پابندی کے خلاف اپیل مسترد ہونے پر اپنی توپوں کا رخ عدلیہ کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی شہریوں کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار فیصلہ دینے والا جج اور عدالتی نظام ہو گا۔

امریکی عدالت کی جانب سے 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر پابندی بحال کرنے کی اپیل مسترد ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدلیہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ٹرمپ نےجج کو نشانے پر رکھ لیا اورٹوئٹس میں کہا یقین نہیں آتا کہ ایک جج ملک کو خطرے سے دوچار کر سکتا ہے، عدالتیں امریکا آنے والوں کی جانچ پڑتال کا نظام مشکل بنا رہی ہیں، اگرکوئی پیش آیا تو اس کے ذمہ دار جج اور عدالتی نظام ہو گا۔

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017