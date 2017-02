کترینہ نے ہدایتکار انوراگ باسو کے بال کاٹ دیئے

ممبئی: بالی ووڈ کی خوبرو اداکارہ کترینہ کیف نے فلم ’’جگا جاسوس‘‘ کے سیٹ پر ہدایتکار انوراگ باسو کے بال کاٹ دیئے۔

بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف فلمی سیٹ پر اپنے مزاح اور شوخ وچنچل حرکتیں کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں اور ساتھی اداکاروں کو محظوظ کرتی رہتی ہیں لیکن اس بار انہوں نے ساتھی اداکار کی بجائے فلم کے ہدایتکار کو ہی پریشان کردیا ہے۔

کترینہ کیف نے فلم’’جگا جاسوس‘‘ کے سیٹ پر ہدایتکار انوراگ باسو کے بال کاٹ دیئے جس کی ویڈیو ہدایتکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر’’ اب اس ہیئرکٹ کو سلیمانی ٹوپی چھپا سکتی ہے‘‘ کے نوٹ کے ساتھ پوسٹ کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کترینہ ہدایتکار انوراگ باسو کے بال مشین سے کاٹنے کی کوشش کررہی ہیں جس کی تکلیف سے وہ کراہ رہے ہیں اورقریب ہی کھڑے ہیئر اسٹائلسٹ کترینہ کو بال کاٹنے کی ہدایات دے رہے ہیں۔

Katrina!! The only thing that will save that haircut now is an invisibility cloak… pic.twitter.com/kQ9p5sZjvl

