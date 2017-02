پاکستان آنے وال ہر شخص اس کی محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے، اہلیہ وسیم اکرم

لاہور: پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم آسٹریلوی شہری ہیں لیکن اب ان کے شب و روز پاکستان میں گزرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس مٹی کی محبت میں گرفتار ہوچکی ہیں۔

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم کا آبائی ملک آسٹریلیا ہے لیکن شادی کے بعد انہوں نے ناصرف پاکستان میں مستقل سکونت اختیار کرلی ہے بلکہ مختلف تقاریب میں بھی انتہائی فعال انداز میں نظر آتی ہیں اور اس کی وجہ وہ پاکستان سے محبت کو قرار دیتی ہیں۔

شنیرا اکرم نے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹوئٹر پر پاکستان سے محبت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار آنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی مصالحے کا پہلی مرتبہ تجربہ کررہے ہوں اور ایک مرتبہ چکھ کر ہی آپ اس کے گرویدہ ہوجائیں۔ پاکستان آنے والا بھی اسی طرح اس کی محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔

Absolutely. Coming to Pakistan for the first time is like trying Masala. Once you have experienced it, that's it, your hooked! https://t.co/Ed9sfcOhwx

— Shaniera Akram (@iamShaniera) February 7, 2017