کریڈٹ یا ذمہ داری؟ فیصلہ اداروں کو کرنا ہے

اداروں میں کریڈٹ اور ذمہ داری کی چومکھی جنگ ہمہ وقت جاری رہتی ہیں جو کسی بھی ادارے کے زوال کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے اور ناکامی کا بوجھ دوسروں کے کندھے پر لادنے کی خواہش شاید انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اسی وجہ سے کوئی کامیابی حاصل ہو تو متعلقہ ایمپلائیز زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کے لالچ میں دانستہ طور پر دوسروں کا کریڈٹ کھانے اور منفی ہتھکنڈے اپنانے سے بھی نہیں چوکتے، جبکہ نقصان کی صورت میں فوراً الزام تراشی کا آغاز ہوجاتا ہے۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے جو اداروں کے علاوہ نجی معاملات میں بھی اکثر نظر آتا ہے۔

اِس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اپنی محنت کی داد چاہتا ہے جو اسے ملنی بھی چاہیئے لیکن اِس سلسلے میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ مارنا اور اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرنا مادہ پرستی اور خدا خوفی سے بے بہرہ ہونے کی نشانی ہے، جبکہ اپنے ہاتھوں کئے گئے نقصان کو قبول کرنے کے بجائے اُس کی ذمہ داری ناجائز طریقے سے دوسروں پر عائد کرنا کمزور شخصیت اور اخلاقی جرات کی شدید کمی کی علامت ہے۔

اگر ادارے میں ایک جدید تشخیصی نظام اور فعال ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے اِس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ملازمین کے کام کو ہر اعتبار سے اچھی طرح پرکھا جائے گا، اُنہیں اپنے دفاع کا مناسب موقع دیا جائے گا اور اُنہیں پذیرائی بھی دی جائے، جس کے وہ حقدار ہیں تو اِس ناخوشگوار صورتحال سے کسی حد تک بچا جاسکتا ہے یا اُن اقدامات کے بعد کم از کم ایسے عناصر سے وہ جواز ضرور چھینا جاسکتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کریڈٹ نہ ملنے کا برملا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ادارہ ہمارے کام کو خود تسلیم نہیں کرے تو پھر ہمیں ہاتھ پاؤں کیوں ماریں۔

آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو ملازمین کیلئے مخلتف دوستانہ پالیسیز، ترغیبی تقاریر اور رابطہ کیلئے سیشنز کے ذریعے ایک خوبصورت کلچر تشکیل دیتا ہے، جس میں ایسی بلند پایہ روایات رائج ہوجاتی ہیں جو آرگنائزیشن کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، اور کام کرنے کے طریقہ کار کو آسان بناتی ہیں۔ یہ روایات کسی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتیں مگر اُن کے خلاف کوئی کام کرنا معیوب سمجھا جانے لگتا ہے۔ اِن روایات کے ذریعے بھی کریڈٹ اور ذمہ داری کی غیر ضروری کشمکش سے پیچھا چھڑانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ترقی کی راہ پر گامزن اداروں میں جب ایسا کلچر فروغ پا جاتا ہے تو سربراہان سے ایسی بلند درجہ اور قابل تقلید اخلاقیات کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) میں ہوا۔

(نوٹ: یہاں ایک ہندوستانی کی خوبی کو قابل تقلید بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ اسے پاک بھارت دشمنی کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے اِس تناظر میں دیکھیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ معراج ہے، اُسے جہاں پائے، اپنی چیز سمجھے۔)

بھارت کے میزائل مین اور سابق صدر ڈاکٹر عبد الکلام (مرحوم) 1979ء میں Satellite launch vehicle-3 کے مشن ڈائریکٹر (MD) تھے۔ SLV-3 انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) کا پراجیکٹ تھا۔ 10 سال تک سینکڑوں لوگوں کی محنتِ شاقہ کے بعد جب لانچ کا وقت آیا تو لانچ سے صرف 40 سیکنڈ پہلے ایرر ٹیلی میٹری (Error Telemetry ) آگئی کہ کسی لیکیج کے سبب SLV لانچ نہیں ہوسکتی۔ لانچ سائیٹ پر ڈاکٹر عبدالکلام کے ساتھ 60 ماہرین موجود تھے۔ MD نے مشورہ کیا تو ماہرین نے اعتماد کا اظہار کیا کہ فیول ضرورت سے زیادہ مقدار میں موجود ہے اور کنٹرول سسٹم SLV کی meneuvering کامیابی سے کرلے گا۔ MD نے فیصلہ کیا اور فائر کا حکم دے دیا۔ فور اسٹیج راکٹ کی دوسری اسٹیج ناکام ہوگئی اور SLV نیچے خیلجِ بنگال میں جا گری۔

ڈاکٹر عبدالکلام کہتے ہیں کہ چئیرمین ISRO، ستیش دھاون ایک گریٹ مین اور ایک گریٹ لیڈر تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور پریس کانفرنس کا انتظام کرنے کو کہا۔ میں ڈر گیا کہ اتنی بڑی ناکامی کے بعد میں کیسے میڈیا کا سامنا کیا جائے گا۔ انتظامات ہوگئے تو ستیش دھاون نے خود پریس کانفرنس کی اور ناکامی کی ذمہ داری یوں قبول کی،

اگلے سال 1980ء میں اُسی ٹیم اور اُسی MD نے ISRO کو SLV-3 کی کامیاب لانچ کا خوبصورت تحفہ دیا۔ چئیرمین ISRO ستیش دھاون نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو پریس کانفرنس کا انتظام کرنے کو کہا۔ جب انتظام ہوگیا تو ستیش دھاون نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اب کی بار پریس کانفرنس کی نظامت وہ کریں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں،

When failure occurred, the leader took it up

When success came, he gave it to his team