دہشتگردی کیخلاف آپریشن مقاصد کےحصول تک جاری رکھےجائیں، آرمی چیف

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران دہشت گردی کے خلاف آپریشنز مطلوبہ کامیابیوں تک جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔

پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیرصدارت کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سیکیورٹی کی صورتحال اور چیلنجز پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران بھارتی فائرنگ سے ورکنگ باؤنڈری پر پیدا ہونے والی بد امنی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلااشتعال فائرنگ خطے کے استحکام کے لئے خطرہ ہے۔

Corps Comds Conf. Expressed satisfaction on progress of CT / Intel based ops. "Ops will cont till achievement of desired end state",#COAS. pic.twitter.com/g00cdzCtFr

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 8, 2017