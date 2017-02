رنویر کی ’’دل والے دلہنیا لےجائیں گے‘‘ کی مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ نے کنگ خان کی شہرہ آفاق فلم ’’دل والے دُلہنیا لے جائیں گے‘‘ کے ٹرین کے مناظر کی مزاحیہ ویڈیو بنا کرسب کو ہنسنے پر مجبور کردیا جب کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی شرارتوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے مداح ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں جب کہ انہوں نے پاکستانی سنگرطاہر شاہ کے گیت ’’آئی ٹو آئی‘‘ کی نقل اتار کربھی سب کو حیران کردیا تھا لیکن اب رنویر نے اپنی ہی انڈسٹری کے کنگ کی فلم کا مذاق بنا ڈالا ہے۔

رنویر سنگھ نے شاہ رخ خان کی شہرہ آفاق فلم ’’دل والے دُلہنیا لے جائیں گے‘‘ میں فلمائے گئے ان آخری مناظر کی نقل اتاری ہے جس میں شاہ رخ کاجول کو ٹرین میں سوار ہونے کے لیے اپنا ہاتھ دیتے ہیں جب کہ رنویر نے اس کلپ کی نقل اتارتے ہوئے لڑکی کی بجائے ایک موٹے شخص کا انتخاب کیا۔

This stunt is performed by trained Filmys. Do not try this at home. Or at the train station.

❤🚞🚞🚞🚞🚞😮 pic.twitter.com/BKrFl8fVxF

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 7, 2017