پاک فوج کے 37 بریگیڈیئرز کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی، آئی ایس پی آر

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 37 بریگیڈیئرز کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کی منظوری دے دی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت آرمی سلیکشن بورڈ کا اجلاس جی ایچ کیو میں ہوا جس میں آرمی چیف نے 37 بریگیڈیئرزکی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کی منظوری دے دی جب کہ ترقی پانے والوں میں میڈیکل کور کے 9 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں۔

Army Selection Board held at GHQ. COAS presided. 37 Brigs including 9 from Medical Corps approved for promotion to the rank of Maj Gen. pic.twitter.com/IRvWJiFvrI

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 9, 2017