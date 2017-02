پشاور زلمی کے تعاون سے شوکت خانم اسپتال کے بچے پی ایس ایل دیکھنے دبئی میں

دبئی: پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی کی انتظامیہ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کے 20 بچوں کو لے کر دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم پہنچ گئی۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2017 کے لیے پشاور زلمی کی ’کٹ‘ کی رونمائی شوکت خانم اسپتال میں کی گئی تھی اوراس موقع پر پشاور زلمی فرنچائز کے مالک جاوید آفریدی کی جانب سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا بچوں سے متحدہ عرب امارات میں پی ایس ایل دکھانے کا وعدہ کیا گیا تھا جو انہوں نے پورا بھی کیا۔

اس حوالے سے پشاور زلمی فرنچائز کے مالک جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم نے بچوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا، پورے ایونٹ کو دیکھا جائے تو ہم ان بچوں کے چہروں پر نا صرف مسکراہٹیں لانے کی باتیں کرتے ہیں بلکہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔

Cancer patients of @SKMCH are en route to living their dream of watching live Opening Ceremony of #PSL2017 at Dubai Cricket Ground.[1/2] pic.twitter.com/ygAy2ctS8g

— Shaukat Khanum (@SKMCH) February 9, 2017