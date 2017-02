شاہ رخ اور عامر خان کی سیلفی کی سوشل میڈیا پر دھوم

دبئی: بالی ووڈ کے حکمران خانز شاہ رخ خان اور عامر خان کی سیلفی نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی۔

بالی ووڈ اسٹارز شاہ رخ خان اور عامر خان کے فلم نگری میں 25 سال گزر گئے ہیں اور ماضی میں دونوں اداکاروں میں سخت مخالفت بھی رہی ہے جب کہ اب طویل عرصے سے دونوں اسٹارز آپس میں اچھے دوست بھی ہیں جس کے باوجود ان کی کوئی ایک ساتھ تصویر نہیں تھی لیکن دبئی میں ہونے والی سالگرہ کی تقریب نے دونوں اسٹارز کو ساتھ تصویر لینے کا موقع دے دیا۔

شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اپنے دوست اور ساتھی اداکار عامر خان کے ساتھ تصویر پوسٹ کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے نوٹ لکھا ہے کہ ’’ہم ایک دوسرے کو 25 سالوں سے جانتے ہیں لیکن یہ ہماری ایک ساتھ پہلی تصویر ہے اور یہ بہترین شام تھی۔‘‘

Known each other for 25 years and this is the first picture we have taken together of ourselves. Was a fun night. pic.twitter.com/7aYKOFll1a

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 10, 2017