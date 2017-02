بھارتی بلائنڈ ٹی 20 ٹیم کی ورلڈ کپ فتح پرشاہ رخ خان بھی جھوم اٹھے 

نئی دہلی: بلائنڈ ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کی فتح پر بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔

بالی ووڈ کے اداکار شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر فاتح سائیڈ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ بھارت نے ٹی ٹوئنٹی 20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔

Just heard India won the T20 Cricket World Cup. Couldn’t watch the match. How awesome & inspiring is that. Boys I want to meet u & hug u

