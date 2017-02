عالمی شہرت یافتہ برازیلین مصنف نے شاہ رخ کو آسکر کا حقدار قرار دے دیا

ممبئی: شہرہ آفاق کتابوں کے مصنف پاؤلو کوہیلو کا کہنا ہے کہ فلم ’مائی نیم از خان‘ میں بہترین اداکاری پر شاہ رخ خان آسکر کے حقدار تھے۔

معروف برازیلین مصنف اور مشہور ناول ’الکیمسٹ‘ کے خالق پاؤلو کوہیلو کا کہنا ہے کہ اگر ہالی وڈ میں تعصب نہ برتا جائے تو بھارتی اداکار شاہ رخ خان کو فلم ’مائی نیم از خان‘ میں اداکاری کے لیے آسکر ملنا چاہیے۔

"My name is Khan and I am not a terrorist" Congratulations @iamsrk for the 7th anniversary of this wonderful movie! pic.twitter.com/6IlqFtGfMl

پاؤلو کوہیلو نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شاہ رخ خان کو فلم ’مائی نیم از خان‘ کی ریلیز کے 7سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میرا نام خان ہے اور میں دہشت گرد نہیں جب کہ شاہ رخ خان کو خوبصورت فلم کی ساتویں سالگرہ مبارک ہو، پاؤلو کوہیلو نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اپنے فیس بک پوسٹ کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ فلم ’مائی نیم از خان‘ وہ پہلی فلم ہے جو اس سال دیکھی، یہ نا صرف ایک بہترین فلم ہے بلکہ اس میں شاہ رخ خان نے جس اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے اس پر وہ آسکر کے حقدار تھے۔

Thank u so much. My next journey is to try and meet u in person. Love and health to u. https://t.co/J2hMsBybI6

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 12, 2017