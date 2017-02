سماء نیوز کے کیمرہ مین کے قتل پر خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ترجمان پاک فوج

راولپنڈی/کراچی: ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے سماء نیوز کے اسسٹنٹ کیمرہ مین تیمور خان کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا اور تیمور کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

Killing of #SAMAA assistant cameraman Taimoor Khan is a sad incident. Share the grief of Media, SAMAA and Taimoor's family.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 13, 2017