آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ کا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کا دورہ، آئی ایس پی آر

پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹریٹجک پلانزڈویژن کا دورہ کیا جہاں ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل مظہر جمیل نے آرمی چیف کا استقبال کیا اور انہیں اسٹریٹجک پروگرام سے متعلق بریفنگ دی جب کہ آرمی چیف نے اسٹرٹیجک پلانزڈویژن کے جامع سیکیورٹی نظام پرمکمل اطمینان کا اظہار کیا۔

#COAS visited Strategic Plans Division. Underlined the centrality of Pakistan's Strategic Program against specified threat to our security. pic.twitter.com/uDRjKVa0QR

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 13, 2017