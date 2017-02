فکسنگ الزامات؛ ناصر جمشید کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے معطل

لاہور: پی سی بی نے ٹیسٹ اوپنر ناصر جمشید کو کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے فوری طور پر معطل کر دیا ہے وہ تاحکم ثانی کسی بھی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔

PCB has provisionally suspended Nasir Jamshed from all forms of cricket for violating its anti-corruption code @TheRealPCB

— Najam Sethi (@najamsethi) February 13, 2017