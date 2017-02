سانحہ لاہورپرگرانٹ ایلیٹ متاثرین کے غم میں شریک

پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز میں شامل نیوزی لینڈ کے اسٹار آل راؤنڈر گرانٹ ایلیٹ نے گزشتہ روز سانحہ لاہور کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی عوام اور مداحوں کیلیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔

گرانٹ ایلیٹ نے اپنے مختصراً ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میری تمام ہمدردیاں حملے میں اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے افراد کے ساتھ ہیں، لاہور میں موجود لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امید ہے انشا اللہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔

A message from @grantelliottnz of @lahoreqalandars for the Lahoris. STAY STRONG LAHORE! pic.twitter.com/bo63nSr6rH

— Lahore Qalandars🏏 (@lahoreqalandars) February 14, 2017