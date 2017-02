ٹرمپ کی بیٹی صدارتی کرسی پر بیٹھنے پر تنقید کی زد میں

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کو صدارتی کرسی پر بیٹھنے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں وہ وائٹ ہاؤس میں صدارتی دفتر میں امریکی صدر کی کرسی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جب کہ ان کے دائیں جانب ڈونلڈ ٹرمپ جب کہ بائیں جانب کینڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کھڑے ہیں۔

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017