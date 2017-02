مچل فلین کے بعد ٹرمپ کابینہ کے مزید ارکان کے استعفوں کا امکان

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی مچل فلین کے استعفیٰ کے بعد کابینہ کے مزید ارکان کے استعفوں کا امکان ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق امریکی مشیر برائے قومی سلامتی مچل فلین کی روسی سفارت کار سے تعلقات اور فون پر کی گئی بات چیت لیک ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچ گئی جب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکی خفیہ اور تحقیقاتی اداروں پر چڑھائی کرتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ایف بی آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی غیرقانونی طور پر معلومات اخبارات کو فراہم کر رہے ہیں جب کہ ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ اصل اسکینڈل یہ ہے کہ خفیہ اداروں کی جانب سے غیرقانونی طور پر حساس معلومات فراہم کی جارہی ہیں اور یہ عمل کسی بھی امریکی کو زیب نہیں دیتا۔

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

دوسری جانب ریپبلکن رکن اسمبلی اور سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلی جنس کے چیئرمین ڈیون ننز نے ” بلومبرگ ویو” کے کالم نگار ایلی لیک سے صدارتی محل میں ہونے والی سازشوں پر بات کی جسے انہوں نے اپنے اخبار کی زینت بنا لیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر مچل فلین کا استعفیٰ ابھی ابتدا ہے کیوں کہ مزید کئی استعفے آنے کا امکان ہے جن میں خاص طور پر کیلنی کونوے، اسٹیو بینن اور رینسی پریبس شامل ہیں۔

ادھر بلومبرگ ویو کے کالم نگار نے لکھا کہ مچل فلین اور روسی سفیر سرگے کسلیگ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو براہ راست حکومت مانیٹر کر رہی تھی جو ان کے استعفے کی اصل وجہ بنی جب کہ قومی سلامتی کے مشیر کا عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی ایف بی آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ان کی خط و کتابت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔

Thank you to Eli Lake of The Bloomberg View – "The NSA & FBI…should not interfere in our politics…and is" Very serious situation for USA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹ میں بلومبرگ کے کالم نگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور ایف بی آئی کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے کیوں کہ یہ امریکا کے لئے سنگین صورتحال ہے۔