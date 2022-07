امریکا میں یوم آزادی پریڈ پر فائرنگ، 6 ہلاک

شکاگو: امریکا میں یوم آزادی کی مناسبت سے نکلنے والی پریڈ پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک جب کہ متعدد زخمی ہوگئے۔

امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ریاست الینوائے کے شہر شکاگو کے علاقے ہائی لینڈ پارک میں پیش آیا ہے، جہاں یوم آزادی کی پریڈ کے دوران نامعلوم شخص نے اندھا دھند فائرنگ کردی۔

فائرنگ کی زد میں آکر 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جب کہ 24 افراد زخمی ہوئے، حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو حکام نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ہلاک افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔

امریکی میڈیا کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔

رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یوم آزادی کی پریڈ کے آغاز کے دس منٹ بعد ہی سپر اسٹور کی چھت سے فائرنگ شروع ہوگئی، جس سے بچنے کیلئے پریڈ میں شریک افراد بھاگنا شروع کردیا۔

امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تاہم اسے جلد گرفتار کرلیا جائے گا، واقعے کی تحقیقات اور حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔

The moment the crowd realized there had been mass shooting in Highland Park, Illinois, at their fourth of July parade. Unfortunately there’s nothing more American than this tragedy. pic.twitter.com/beXt9uYP3F

— Read Wobblies and Zapatistas (@JoshuaPotash) July 4, 2022