فیفا ورلڈکپ؛ ایک اور برازیلن فٹبالر نے رونالڈو کے پاؤں پکڑ لیے

Richarlison and Ronaldo having a good time trying out the Pombo dance 😂

…once again another Brazilian player touching the legs of Ronaldo 👀🇧🇷

(via @fifaworldcup_pt)#MGLQatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wee72D1qZA

— ⬅️ #JoySportsZone ⏳️ (@JoySportsGH) December 6, 2022