فیروز خان کی ٹویٹ نے مداحوں کو الجھن میں ڈال دیا

کراچی: پاکستانی اداکار فیروز خان کی مبہم سی ٹویٹ نے ان کے مداحوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔

فیروز خان کی ٹویٹ متعدد شوبز فنکاروں کی طرف سے نجی معلومات ظاہر کرنے پر اُن کے خلاف قانونی کارروائی کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔

رواں ہفتے فیروز خان نے تشدد کے الزامات لگانے پر ساتھی اداکاروں کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں قانونی دستاویز بھی شیئر کی جس میں فنکاروں کی نجی معلومات موجود تھی۔

فرحان سعید اور منیب بٹ نے اعلان کیا تھا کہ نجی معلومات افشاء کرنے پر اداکار کیخلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔

ساتھی فنکاروں کی طرف سے شدید تنقید پر فیروز خان نے کوئی باضابطہ ردعمل نہیں دیا لیکن اب ان کی ٹویٹ نے الجھن پیدا کردی ہے۔

Hahaaa

What a Downgrade dude.

From One of the Best & Decent Actor in the Industry to becoming Ultimate Clown.

Yeh Attitude nahi hai, chutiyapa hai jo ap karrahay.

— Mubashir Khan (@JenGoo321) January 19, 2023