سوشل میڈیا ٹرولنگ سے تنگ عرفان پٹھان کا پاکستان پر ایک اور طنز

کراچی: دو طرفہ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر عرفان پٹھان نے ٹرولنگ سے تنگ آکر پاکستان پر ایک اور طنزیہ ٹوئٹ کر ڈالا۔

اتوار کو پانچویں ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز 2-3 سے اپنے نام کرلی۔

پانچویں ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارت نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 20 اوورز میں 165 رنز بنائے تھے جس کے جواب میں ویسٹ انڈیز نے صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 18 ویں اوور میں ہی ہدف حاصل کرلیا۔

یاد رہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 2016 کے بعد پہلی مرتبہ بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔

بھارتی ٹیم کی شکست پر عرفان پٹھان نے اپنے ٹویٹ میں ویسٹ انڈیز کو سیریز جیتنے پر مبارکباد دی اور لکھا کہ ’’بھارت کو اس شکست پر غور کرنا چاہئے کیونکہ نچلے رینک والی ٹیم سے ہارنا تشویشناک ہے‘‘۔

Congratulations to the West Indies team on a well-deserved series win! Team India must reflect on this defeat, as losing to a lower-ranked team is indeed worrisome. #INDvWI

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 13, 2023