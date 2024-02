شاداب خان کی شادی کی پہلی سالگرہ پر اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی

مدینہ منورہ: پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے شادی کی پہلی سالگرہ پر اہلیہ کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور روضہ رسول ﷺ پرحاضری دی۔

شاداب خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (ٹوئٹر) پر روضہ رسول ﷺ پر اہلیہ کے ساتھ تصویر شئیر کرتے ہوئے لکھا کہ شادی کے دوسرے سال کی شروعات ایک ساتھ عمرہ ادا کرتے ہوئے کررہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ خوش و خرم اور صحت مند زندگی عطا کرے۔

To my wonderful wife on our first anniversary: A year of ups and downs in my life but u have stood by me. We have cried together, laughed together, and created countless memories. Thank you for being my partner in this journey. I can’t thank Allah enough for bringing u into my… pic.twitter.com/v43gmTUI0S

