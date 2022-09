سوشل میڈیا صارفین نے بابراعظم اور ویرات کوہلی کو ’جڑواں بھائی‘ قرار دے دیا

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کے بچپن کی تصاویر میں مشابہت نے شائقین کو حیران کردیا۔

کرکٹ کے میدان میں بابر اور کوہلی کے درمیان موازنہ تو کافی عرصے سے ہی کیا جارہا ہے تاہم اب سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ان دِنوں موجودہ پاکستانی اور سابق بھارتی کپتان بابراعظم اور ویرات کوہلی کے بچپن کی دلچسپ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔

ان تصاویر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کرکٹرز نے نہ صرف ملتی جلتی شرٹس پہن رکھی ہیں بلکہ ان کے بالوں کا اسٹائل بھی ایک جیسا ہے جس کو دیکھ کر سب ہی انہیں ’جڑواں بھائی‘ قرار دے رہے ہیں۔

How come, both babar & kohli are wearing the same shirts

That bowl cut pic.twitter.com/85PYXR6tyA

— Masab Aqeel Janjua (@MasabAqeelreal) September 27, 2022