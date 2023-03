افغانستان کیخلاف آخری ٹی 20 میچ میں شاداب خان کے نام بڑا ریکارڈ

شاداب نے یہ کارنامہ صرف 83 اننگز میں انجام دیا ہے جبکہ سابق اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے 97 اننگز میں 98 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

سعید اجمل نے 64 میچز میں 85 اور عمر گل نے 60 میچز میں 85 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں، جبکہ حارث رؤف 57 ٹی ٹوئنٹی میچز میں اب تک 72 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

Shadab Khan overtakes the list of some of the finest bowlers in Pakistan cricket #AFGvPAK

