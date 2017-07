نواز شریف کو کن گناہوں کی سزا ملی؟

15 اگست 1769ء کو کورسیکا کے شہر جاسیو میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بہن بھائیوں میں اِس کا نمبر چوتھا تھا اور اِس کے والد انقلابی لیڈر کے وکیل تھے۔ 1779ء میں اِس بچے نے ملٹری اسکول میں داخلہ لیا، اور 16 سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کی، جس کے بعد فوج میں سکینڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوگیا۔ یہاں سے اِس بچے کی ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ پہلی بار خود کو نمایاں کرنے کا موقع 1793ء میں تولون کے محاذ پر ملا، جہاں اسے توپ خانے کا نگران مقرر کیا گیا۔ فوج کو فتح ہوئی اور اُس کی کامیابی کے صِلے میں اُسے بریگیڈئیر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا اور 1796ء میں اُسے فوج کا سربراہ مقرر کردیا گیا۔ اُس نے 1796ء سے 1797ء تک شاندار فتوحات حاصل کیں۔

لیکن پھر 1798ء میں وقت نے کروٹ لی اور ناکامیوں نے اُس کی دہلیز پر قدم رکھنے شروع کردیے۔ فوج کو بدترین شکست ہوئی اور اگست 1799ء میں اُس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا لیکن اُس کی شہرت نے اُسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اِن دنوں عوام بادشاہ سے بیزار آچکے تھے اور حکومت کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ اُس نے موقع کو غنیمت جانا اور تحریک کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وقت کی دیوی ایک مرتبہ پھر اُس پر مہربان ہوئی اور یہ اکتوبر 1799ء میں ملکی تاریخ کا طاقتور ترین ڈکٹیٹر بن گیا۔

1804ء میں اُس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دے دیا۔ حکمران بنتے ہی اُس نے جنگ کا اعلان کیا اور 1806ء میں ایران، 1808ء میں سویڈن اور پورے یورپ میں اپنی فتوحات کے جھنڈے لہرا دئیے۔ 1808ء تک سوائے انگلستان کے پورے یورپ پر اِس کی حکمرانی قائم ہوچکی تھی۔ یہ انقلابِ فرانس کا حامی تھا۔ جاگیردارانہ نظام اور معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف اُس نے ایسا آئین تشکیل دیا جو 216 سال بعد بھی پوری دنیا کے لئے مشعلِ راہ ہے اور جس نے اُس دن سے لے کر آج تک شاید ہی کسی حکمران کو متاثر نہ کیا ہو۔

اُس کے بنائے آئین نے وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، جنوبی ایشیاء، مصر، ایران اور وسطی ایشیاء میں ماڈرن قانون کی بنیاد رکھی۔ آپ صرف ایک مثال لے لیجئے، اور وہ مثال یہ کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا

(suspects were presumed to be innocent until they have been declared guilty by the court)