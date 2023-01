وزیراعظم کے دورۂ یو اے ای کے ثمرات، ابوظہبی نے دو ارب ڈالرز رول اوور کردیے

اسلام آباد: وزیرخزانہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ ابوظہبی فنڈ فار ڈویلپمنٹ (اے ڈی ایف ڈی) نے پاکستان میں رکھے گئے دو ارب ڈالرز رول اوور کردیے۔

وزیرخزانہ نے بتایا کہ ابوظہبی نے رقم رول اوور کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کا حالیہ دورہٌ متحدہ عرب امارات کے باعث کیا کیونکہ شہباز شریف نے اپنے دورے میں متحدہ عرب امارات کے حکام سے رقم رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی۔

Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) has rolled over their deposit of

$2billion with State Bank of Pakistan, as discussed by #PM @CMShehbaz with His Highness the President of UAE during last week’s official visit to 🇦🇪!

Long live Pak-UAE friendship!

