ٹام کروز کی کنگ چارلس کی تاجپوشی کے کنسرٹ میں لڑاکا طیارے میں انٹری

لندن: ہالی ووڈ اسٹار ٹام کروز نے برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی تاجپوشی کے کنسرٹ میں لڑاکا طیارے میں انٹری دے دی۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹام کروز کو کنگ چارلس کی تاجپوشی کے جشن میں رکھے گئے کنسرٹ میں بطورِ مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔

ٹاپ گن ماورک اسٹار کنسرٹ میں شرکت تو نہ کر سکے مگر ویڈیو لنک کے زریعے لڑاکا طیارے میں پروان بھرتے ہوئے بادشاہ چارلس کیلئے پیغام بھیج کر سب کو حیران کر دیا۔

Tom Cruise with a short Video for #CharlesIII at his #Coronation. #TomCruise pic.twitter.com/IZYvmBffA8

— Tom Cruise News (@TCNews62) May 7, 2023