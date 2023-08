مہنگی بجلی پر دلچسپ میمز، رمیز راجہ بھی پیچھے نہ رہے

کراچی: حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کی حس مزاح کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔

ملک میں جہاں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف شہر شہر مظاہرے جاری ہیں وہیں سوشل میڈیا میمرز اس صورتحال کو مزاحیہ انداز میں اجاگر کررہے ہیں۔

پاکستان کے سابق کرکٹر اور معروف کمنٹیٹر رمیز راجہ نے بھی ایسی ہی ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انکی دو تصاویر کو استعمال کرکے سولر استعمال کرنے والوں اور واپڈا کے صارفین میں موازنہ کیا گیا تھا۔

رمیز راجہ نے اس میم کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ حس مزاح کے ساتھ زندگی بہت آسان ہوجاتی ہے۔ سو بلڈی فنی

Life is so much easier with a sense of humour! So bloody funny pic.twitter.com/3LehYapbAt

احمد اجمل نامی سوشل میڈیا صارف نے اپنی پوسٹ میں بجلی کے بھاری بھرکم بل اور کمزور سی تنخواہ کی جانب توجہ دلاتے نظر آئے۔



ایک میمر نے موٹرسائیکل پر چھ افراد کو سوار کراتے ہوئے مشورہ دیا کہ اگر آپ بھی یہ طریقہ اختیار کرلیں تو پیٹرول 50 روپے لیٹر پڑے گا۔

#PetrolDieselPrice

When petrol prices were Rs 150 a litre, @MoulanaOfficial and another "key-operated toy" used to protest. But these days both are sleeping due to some important work. pic.twitter.com/1ChNq4yNIO

— 804 (@Pti302) August 19, 2023