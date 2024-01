جنوبی کوریا کے اپوزیشن رہنما چاقو حملے میں زخمی

سیئول: جنوبی کوریا میں اپوزیشن پارٹی کے رہنما چاقو کے حملے میں زخمی ہوگئے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما لی جے میونگ ساحلی شہربوسان کے دورے پر تھے کہ ایک شخص نے ان کی گردن میں چاقو گھونپ دیا۔لی جنگ میونگ کو بے ہوشی کی حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہے اوروہ آٹوگراف لینے کے بہانے اپوزیشن رہنما کے قریب آیا۔ حملہ آور کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ واقعہ کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

Video shows the moment South Korean opposition leader Lee Jae-myung was stabbed in his neck at press conference in Busan, South Koreahttps://t.co/o2AHH4jP5o#Korea #SouthKorea #stabbing

