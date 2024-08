اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم قوپی پرچم لپیٹے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے؛ ویڈیو وائرل

پیرس اولمپکس 2024 میں جیولین تھرو فائنل میں تاریخی فتح حاصل کرکے پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل دلوانے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے تاریخ رقم کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق 27 سالہ ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلے میں 92.97 میٹر کی تھرو کرکے پاکستان کے لیے طلائی تمغہ جیتا۔ یہ معرکہ سر کرنے کے بعد پُرعزم ارشد ندیم اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔

ارشد ندیم نے قومی پرچم کو فضا میں لہرا کر جشن منایا اور اسی پرچم کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور چیئرمین ایتھلیٹکس فیڈریشن اکرم ساہی سے گلے مل کر زار و قطاف رو پڑے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

فائنل مقابلے کے دوران ارشد ندیم اپنی پہلی باری میں تھرو نہ کرسکے لیکن دوسری باری میں انہوں نے 92.97 میٹر تھرو کی جو اولمپکس کی تاریخ کی اب تک سب سے بڑی تھرو ہے۔

Arshad Nadeem broke down after the gold medal win. The tears of joy just shows how much it meant to him.

