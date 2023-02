کراچی کنگز کے خلاف ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری

ملتان: کراچی کنگز کی دعوت پر ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری۔ ملتان سلطانز نے 12 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 95 رنز بنا لیے ہیں۔

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان سپُر لیگ 8 کے 11 ویں میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

اسکواڈ:

🚨 TOSS UPDATE 🚨@KarachiKingsARY win the toss and elect to field first 🏏#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #MSvKK pic.twitter.com/Y8PoTJevLj

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 22, 2023